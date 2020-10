L’Italia non va oltre il pareggio con l’Olanda; Chiesa entra nell’azione del gol poi viene sostituito. Milenkovic con la Serbia…

L’Italia di Roberto Mancini non va oltre il pareggio per uno a uno a Bergamo contro l’Olanda, pari che non è utile a nessuna delle due compagini con la Polonia in testa nel gruppo degli azzurri in Nations League. L’ex esterno della Fiorentina Federico Chiesa entra nell’azione del gol di Pellegrini scambiando bene con Barella, con il nerazzurro che serve l’assist per l’interno della Roma al quindicesimo del primo tempo. Poi intorno all’ora di gioco il neo calciatore della Juventus viene sostituito per Kean. La Serbia del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic pareggia contro la Turchia, con il classe ’97 che è stato schierato dal primo minuto come centrale di difesa.

