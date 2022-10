L’Italia Under 17 ne vince tre su tre e passa alla fase élite. In campo un giovanissimo della Fiorentina

Si è giocata oggi l’ultima partita del girone di qualificazione all’Europeo Under 17 tra Grecia e Italia. Gli azzurri hanno vinto per 0-2, con reti di Romano e Pafundi, e volano in cima alla classifica a punteggio pieno. Dopo due match giocati da titolare, il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli si è seduto in panchina, come Thomas Renda. L’unico viola titolare è Edoardo Sadotti, che ha giocato 85 minuti su un ottimo livello.

Con tre successi in tre partite, undici reti fatte e due subite, la Nazionale Italiana si garantisce il passaggio alla fase élite delle qualificazioni, che si disputerà da marzo in poi.