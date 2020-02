L’Italia under 18 perde in Francia, ma arriva una bella soddisfazione per un giovane viola

Quest’oggi la Nazionale under 18 dell’Italia ha giocato un’amichevole contro i pari età della Francia. I ragazzi di Corradi hanno perso 2-1, ma c’è da segnalare una bella notizia per quanto riguarda la Fiorentina. Christian Dalle Mura, pilastro della Primavera di Bigica, ha infatti segnato il gol del momentaneo 1-1, purtroppo inutile alla fine. Per il ragazzo comunque una gran bella soddisfazione, che lo decreta pedina fondamentale non solo per la Fiorentina ma anche per la sua Nazionale di categoria.