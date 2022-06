L’Italia Under 19 inizia bene l’Europeo e tra i protagonisti c’è anche un calciatore della Fiorentina

L’Italia Under 19 di mister Carmine Nunziata ha iniziato col piede giusto l’Europeo U19 di scena in Slovacchia, battendo 2-1 la Romania. In gol Baldanzi e Volpato, nel mezzo il momentaneo pari romeno di Andronache. Tra le fila degli Azzurrini c’è un solo calciatore della Fiorentina impegnato: si tratta del difensore classe 2003 Daniele Ghilardi. Il centrale lucchese ha passato la seconda parte di stagione in prestito al Verona, mettendosi in mostra e venendo confermato nel gruppo italiano di cui fa parte da tempo.

Ghilardi ha totalizzato 23 presenze stagionali, delle quali 7 in viola e 16 in gialloblu, realizzando anche 2 reti, tutte al Verona. Si tratta di un difensore di grande fisicità e ottima personalità, forte nel gioco aereo ma anche dotato di discreta tecnica. Il giovane difensore toscano si è trasferito in Veneto con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina. Con Nunziata Ghilardi agisce da centrale nella retroguardia a 4 assieme a Coppola, anch’egli in forza al Verona.

Il prestito di Ghilardi terminerà il prossimo 30 giugno, si attende di conoscere le intenzioni di Verona e Fiorentina e perciò il futuro del ragazzo, certamente un elemento da seguire con attenzione, da sempre nel giro delle nazionali giovanili italiane. Il suo contratto con la Fiorentina è fissato fino al 2024.