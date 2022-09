Dopo la sconfitta a sorpresa dell’esordio del girone di qualificazione all’Europeo con l’Estonia, l’Italia Under 19 ha trovato la via del riscatto stamani contro la Bosnia, battuta per 3-2 proprio in extremis. Reti azzurre firmate da Vignato, fratello del Vignato che gioca nel Bologna e in Under 21, con una doppietta e da Hasa. In campo per il ct Bollini si Amatucci, entrato al 75′, che Kayode, subentrato all’83’.