L’Italia under 21 soccombe sul campo della Svezia. Ottima prova di Sottil, Cutrone fermato dalla traversa

L’Italia under 21 non imita la Nazionale maggiore e perde malamente sul campo della Svezia. Nella gara valida per le qualificazioni agli Europei, la squadra di Nicolato ha perso 3-0 senza riuscire praticamente mai a stare in partita. In campo anche due giocatori della Fiorentina, Cutrone e Sottil. Il primo (con la fascia da capitano al braccio) ha giocato tutta la partita sfiorando più volte il gol e colpendo anche una clamorosa traversa in rovesciata. Il secondo invece è stato nettamente il migliore degli Azzurri nel primo tempo, ma nonostante questo è stato tolto dal campo all’intervallo.

0 0 vote Article Rating