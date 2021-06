Lite decisiva tra Barone e Mendes già sabato. Avvocati a lavoro da giorni, ufficialità dell’addio domani?

Secondo quanto riportato dal TGR RAI Toscana, la lite finale tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso ci sarebbe stata sabato, quando Joe Barone ha incontrato l’agente Jorge Mendes. Da giorni gli avvocati delle due parti sono a lavoro per trovare una via d’uscita consensuale, con i contratti che ancora non sono stati depositati, ma sono già firmati. Il possibile addio ufficiale potrebbe esserci già domani.