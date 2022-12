Liverani: Arriva l’esonero. Da un ex Fiorentina ad un altro?

L’ex centrocampista della Fiorentina, diventato allenatore al termine della sua carriera da calciatore, Fabio Liverani, è stato esonerato dal Cagliari.

Liverani paga per la sconfitta subita in casa del Palermo e per il rendimento, al di sotto delle attese, avuto dalla sua squadra in queste prime 18 giornate di campionato in Serie B. Cinque vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, uno score che non può essere soddisfacente per una formazione, quella isolana, che punta al ritorno immediato in Serie A.

A sostituirlo potrebbe essere un altro ex Fiorentina, come Claudio Ranieri, in attesa di una chiamata da dopo la fine del suo rapporto con il Watford.