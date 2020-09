Liverani chiama Saponara. Parma in vantaggio sullo Spezia nella corsa per il giocatore della Fiorentina

Il Parma sta per mettere a segno un colpo per la trequarti. Riccardo Saponara, pallino del tecnico gialloblu Fabio Liverani, potrebbe prendere la via Emilia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i ducali sarebbero in pole per il giocatore di proprietà della Fiorentina, l’anno scorso a Lecce proprio col tecnico Liverani. Sulle tracce del fantasista ex Milan, ci sarebbe anche lo Spezia, sorpassato però nelle ultime ore proprio dagli emiliani.

