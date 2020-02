Liverani contro D’Aversa: Un duo di emergenti per la Fiorentina?

Giovani, almeno per essere allenatori, emergenti e con voglia di alzare la propria asticella. Due nomi da tenere d’occhio per la panchina della Fiorentina del futuro. Due tecnici che, a detta de La Gazzetta dello Sport, si stanno sfidando per diventare la guida della squadra a partire dalla prossima stagione.

Si comincia con Roberto D’Aversa che a Parma sta compiendo un percorso fuori dall’ordinario. Ha portato gli emiliani dalla Serie C alla massima serie e dopo la prima, convincente, salvezza, sta irrobustendo le sue esperienze con un’altra stagione di qualità. E’ sotto contratto sino al 2021, con uno stipendio da 800 mila euro. Già la scorsa estate il suo nome era stato accostato alla Fiorentina. Come pure alla Sampdoria.

C’è poi Fabio Liverani che è tornato in A dopo due promozioni consecutive con il Lecce. E sta continuando a sfornare risultati e bel gioco: un binomio gradito ai club ambiziosi. Nei mesi scorsi gli sono già arrivati dei chiari messaggi da due sue ex squadre: Fiorentina e Lazio. Ma anche Cagliari e Sassuolo lo tengono sott’occhio. Lui è legato fino al 2022 con i giallorossi, ma ha una clausola liberatoria di ‘appena’ 150 mila euro.