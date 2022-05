Liverani: “Italiano non è una sorpresa: Firenze merita sempre di stare almeno tra le prime sette. Torreira? Schermaglie extracampo, ma Amrabat è stratosferico”

L’ex centrocampista della Fiorentina Fabio Liverani è stato intervistato da Tuttomercatoweb al Forte dei Marmi ad un evento sul padel. Tra le altre, l’ex Viola ha parlato anche di Fiorentina, Italiano e Torreira, ecco le sue parole:

“Italiano non è una sorpresa per me perché lo conosco e ne ero convinto. Ha riproposto la sua idea di calcio con una squadra superiore e i risultati si sono visti. Firenze merita di stare almeno tra le prime sette, ma andrà alzata l’asticella mantenendo i risultati e i calciatori“.

Sulla gestione Torreira ha commentato: “Ha dato equilibrio alla squadra sia in fase di possesso che per la costruzione. Ora però ci sono schermaglie extracampo: va trovata la quadra a livello economico. Amrabat era rimasto quello Verona: ha fatto due anni stratosferici, ma in Viola nel primo anno e mezzo ha avuto difficoltà. Ha qualità indiscutibili ed è cresciuto”.