Liverani: “La Fiorentina ha costruito una squadra per arrivare tra le prime otto. Tutti siamo in cerca di una quadratura”

Fabio Liverani, allenatore del Parma ed ex giocatore della Fiorentina, ha parlato in vista della partita di domani contro la squadra viola. Queste le sue parole sulla sfida: “La Fiorentian in questo momento è in cerca di una quadratura e di punti come tutti. Siamo solo alla settima partita ma il calcio in Italia è questo: tutti vogliono vincere e i ritmi sono alti. Sicuramente un risultato positivo ci permetterebbe di lavorare con più serenità durante la sosta. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti per entrare nelle prime otto, costruendo una squadra di livello”.

