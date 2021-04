Liverani: “Prandelli persona trasparente, sbaglia chi vuole vedere oltre rispetto alle sue parole. Avrei voluto allenare Castrovilli e Vlahovic l’avevo messo nel mirino”

L’ex centrocampista della Fiorentina ed ex allenatore del Parma, Fabio Liverani, è intervenuto su Lady Radio e sulla squadra viola ha detto: “Credo che ci sia da capire quale fosse l’obiettivo ad inizio stagione. Iachini è subentrato l’anno scorso ha riportato la Fiorentina in una zona relativamente serena. Se ci si riparte bisogna seguire la sua linea guida. Ma se ci sono delle differenze tra le idee di calcio della società e quella dell’allenatore allora si finisce di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto”.

Su Prandelli e le sue dimissioni ha detto: “La sua decisione mi ha sorpreso, ma non più di tanto. Ha un legame con Firenze molto particolare, ma è una persona sensibile che probabilmente è arrivato ad un punto di non ritorno. Va rispettato, non vanno viste cose extra rispetto a quelle che ha detto, perché è veramente trasparente”.

Su Castrovilli: “Lo avrei già voluto a Lecce in B, purtroppo però andò a Cremona. Lo reputo straordinario perché abbina qualità e quantità. Vlahovic è un altro giocatore che avevo messo nel mirino in un momento in cui aveva poco spazio…tutti quelli che metto nel mirino poi esplodono subito (ride ndr)”.