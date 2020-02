Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è stato premiato quest’oggi a Coverciano con la Panchina d’Argento, il premio al miglior allenatore della scorsa Serie B. Queste le sue parole: “Per me è un orgoglio. Ho iniziato ad allenare da poco tempo. Deve essere un punto di partenza, non voglio deludere chi mi ha votato. Saponara? Riccardo, come Barak, è un giocatore fondamentale sia per qualità che per spessore. Viene da un momento per lui non positivo, dobbiamo metterlo in condizione di poter tornare ad essere un giocatore importante. Le qualità tecniche non gli mancano, dobbiamo aiutarlo sotto il profilo di farsi sentire importante e della fiducia. Può tornare ad essere il giocatore ammirato qualche anno fa“.