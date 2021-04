Liverani: “Vlahovic non è più una promessa: è diventato una certezza. La mia visione sul centrocampo della Fiorentina”

L’ex centrocampista della Fiorentina e oggi allenatore, Fabio Liverani, è intervenuto a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Per l’ambiente la partita contro la Juventus è quella con la P maiuscola. Vlahovic? Da quando ha cominciato a giocare con continuità, ha ritrovato la sicurezza persa. Si sente in condizione e in fiducia, le qualità sono di livello molto alto. Per fare il cucchiaio, ci vuole una grandissima serenità: oggi come oggi, può permettersi qualsiasi gesto tecnico. La fiducia dell’allenatore va conquistata con le prestazioni e con i gol e lui l’ha fatto. La Fiorentina sa di avere un grandissimo finalizzatore sul quale appoggiarsi: da dicembre, per Vlahovic è cominciata una nuova stagione. Oggi non si pensa più a lui come una giovane promessa, ma come una certezza”.

Continua così Liverani: “A centrocampo la Fiorentina ha dei giocatori importanti, ma ci vuole del tempo per amalgamarli tra di loro. Riuscire a metterli insieme e farli rendere è compito dell’allenatore. Il regista è un ruolo che probabilmente è passato di modo, ma tutto dipende dalla richieste del tecnico in sede di mercato. Ribery? La condizione fisica è importante, a prescindere dall’età stanno ancora facendo bene”.