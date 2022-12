Liverpool in pole position, ma su Amrabat potrebbe esserci l’interesse anche di altri club inglesi

Nei giorni scorsi era emersa l’indiscrezione secondo cui il Liverpool sarebbe interessato a Sofyan Amrabat. Il giocatore della Fiorentina si sta mettendo in mostra al Mondiale con il Marocco, e in queste ore arrivano conferme in merito all’apprezzamento dei Reds.

Secondo il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, ci sarebbero addirittura più club di Premier League sulle tracce di Amrabat. Il Liverpool sarebbe in pole position, sebbene per ora non ci sia nessuna trattativa aperta.