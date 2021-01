Llorente e le parole al miele per il club di Pozzo: “L’Udinese è un top club per la sua organizzazione”

Llorente insiste: “Per la sua organizzazione l’Udinese è un top club” Intervistato da Sky al termine di Spezia-Udinese 0-1, Fernando Llorente ha ribadito il concetto per cui ha scelto la squadra friulana, ovvero per la sua organizzazione. Già due giorni fa, l’ex Napoli, al momento della sua presentazione, aveva detto parole simili, ovvero di essersi convinto per i racconti dei nuovi compagni di squadra sulla cura riservata dal club ai calciatori.

Questo è un’estratto delle parole dell’attaccante spagnolo, neo acquisto dei friulani. Non entrando nel merito della squadra di Pozzo, visto che considerare l’Udinese un top club è opinabile, o quanto meno discutibile, è importante però sottolineare quanto conti la volontà del giocatore quando si decide di cambiare casacca. Parliamoci chiaro, spesso è il dio denaro a convincere i calciatori a prendere una strada piuttosto che un’altra, ma è anche vero che un giocatore guarda molto all’appeal della squadra che lo corteggia, alla società e l’ambiente in cui andrà a giocare.

Llorente a scelto Udine, nessuna invidia a Firenze, ci mancherebbe, ma è chiaro che oltre all’offerta economica alle volte subentrino altre condizioni che possano influenzare un giocatore nella sua scelta. Milik docet.