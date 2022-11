L’mvp di Sampdoria-Fiorentina si gioca un posto con Kostic e il killer della Roma: chi è stato il migliore?

La prova di Jack Bonaventura contro la Sampdoria è valsa al centrocampista della Fiorentina i voti più alti di tutte le testate, non solo grazie al bel gol che ha sbloccato l’incontro. La classe che l’ex Milan ha tirato fuori è stata un unicum all’interno della sua stagione, che ancora aspettava un segnale per decollare.

Il celebre videogioco FIFA lo ha così premiato tra i migliori giocatori in assoluto della tredicesima giornata di Serie A, inserendolo tra l'mvp di Juventus-Inter (Kostic), Anguissa del Napoli e il matchwinner del derby della Capitale (Anderson).