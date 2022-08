Lo Celso e una svolta possibile grazie a Commisso

Potrebbe essere giovedì il giorno cruciale per l’arrivo alla Fiorentina di Giovani Lo Celso. Per quella giornata, si legge su La Nazione, è previsto un incontro tra i dirigenti viola e l’entourage del giocatore argentino. Giusto il tempo per apparecchiare la trattativa finale prima dell’arrivo di Commisso.

L’arrivo del presidente potrebbe dare un’accelerata alla trattativa, riporta ancora il giornale cittadino, con gli uomini mercato viola che lo hanno tenuto costantemente informato sull’operazione.

Con il Napoli che ha semplicemente sondato il terreno, la vera concorrenza in questo caso è rappresentata dal Villarreal, squadra per la quale Lo Celso ha già giocato nella seconda parte della scorsa stagione.