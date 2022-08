Lo Celso si raffredda, Barak nome nuovo. Il killer instinct c’è, ma l’esperienza…

Si è raffreddata la pista Lo Celso per la Fiorentina: le parole di ieri del ds Pradè sono apparse come un modo per depistare i giornalisti, ma la realtà è che ci sono difficoltà a raggiungere il centrocampista argentino.

Non è detta l’ultima parola, ma intanto il club viola si sta muovendo su altri profili. Il nome nuovo è quello di Barak dell’Hellas Verona, centrocampista ceco di 27 anni, reduce da un’ottima stagione. Nel centrocampo di Italiano potrebbe fare bene, con le sue incursioni e il killer instinct che lo contraddistinguono. Potrebbe risolvere in parte il problema del gol dal reparto di centrocampo.

Il vero interrogativo rimane quello di capire se un giocatore del genere sia in grado di portare in dote quell’esperienza che Italiano chiede. In fondo Barak ha giocato solo in Serie A e con la propria nazionale, un curriculum che non si può paragonare a quello di Lo Celso.

Vedremo quali saranno le prossime mosse della Fiorentina, potrebbe sempre uscire un nome nuovo perché di giorni alla fine del mercato ce ne sono ancora diversi.