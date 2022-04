“Lo conosco dalla Serie C: Italiano è un predestinato. A prescindere dagli errori, sa il fatto suo”

Franco Ceravolo, ex giocatore e dirigente sportivo, è intervenuto a TMW Radio per parlare, tra le altre cose, delle discusse scelte di formazione che Vincenzo Italiano ha fatto in Juventus-Fiorentina. Ecco cosa ha risposto:

“Nel calcio gli episodi decidono le partite. Dragowski ha sbagliato, capita. A prescindere dagli errori, Italiano sta dimostrando di essere un allenatore che sa il fatto suo. Lo conosco dai tempi della Serie C, per me è uno dei predestinati insieme a Tudor e Juric. Ci sono tanti allenatori giovani bravi, anche Dionisi sta facendo bene. La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato”.