Lo dice perfino il laziale Cucchi: “Ma perché non rivedere l’episodio del rigore al Var? Difficile evitare polemiche così”

Ex voce storica di RadioRai e dichiaratosi tifoso della Lazio, a fine carriera, Riccardo Cucchi tramite Twitter esprime perplessità sul (non)uso del Var da parte dell’arbitro Fabbri ieri sera: “La Fiorentina non la chiude dopo il capolavoro di #Ribery. La #Lazio la riprende credendoci e malgrado una condizione fisica ancora non ottimale. Mi pongo una domanda: perché non rivedere al #Var l’episodio del rigore? Sarà difficile evitare polemiche”.

La Fiorentina non la chiude dopo il capolavoro di #Ribery. La #Lazio la riprende credendoci e malgrado una condizione fisica ancora non ottimale.

Mi pongo una domanda: perché non rivedere al #Var l’episodio del rigore? Sarà difficile evitare polemiche. #LazioFiorentina — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 27, 2020