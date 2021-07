Lo juventino Morata sbaglia e l’Italia è in finale grazie ad un Goal di Chiesa

L’Italia vola in finale. Dopo un primo tempo di lotta e poche azioni, nel secondo ci pensa l’ex Fiorentina Federico Chiesa che dopo il 60’ la piazza dietro l’estremo difensore spagnolo.

Al 79’ Alvaro Morata la risolve e pareggia i conti. Mancini inserisce Belotti e Locatelli, ma l’Italia non ha più energia. Donnarumma neutralizza nel supplementare. L’ex viola entra per Chiesa ma la seconda frazione supplementare vede in campo più Spagna che Italia.

Ai rigori il primo rigore lo sbaglia Locatelli mentre Olmo lo emula e spara fuori.

Belotti gonfia il sacco in maniera netta e precisa, ma Morata fa pari. Bonaccu e Alcantara fanno pari ancora. Bernardeschi la mette, ma il compagno Morata spara su Donnarumma.Jorginho lo fa e l’Italia vola in finale.