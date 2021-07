Lo Monaco a FN: “Vlahovic e i rinnovi? Non si può arrivare in ritardo coi giovani forti che decidi di far giocare titolare, prima devi blindarli. Il pesce grande mangia quello piccolo e oggi…”

Il rinnovo di Vlahovic adesso, ma anche Milenkovic e Chiesa prima. Sul tenere stretti questi giovani, diventati poi delle certezze, la Fiorentina ha palesato diversi problemi nell’ultimo periodo. L’ex dirigente di tante squadre di Serie A, Pietro Lo Monaco, parla di questo argomento con Fiorentinanews.com.

“Purtroppo non si può arrivare in ritardo con i giovani forti che decidi di far giocare titolare – spiega – Soprattutto se poi esplodono. Il pesce grande mangia quello piccolo, da sempre. E oggi i calciatori hanno il coltello dalla parte del manico”.

Poi rafforza il concetto: “Se decidi di puntarci, prima di cominciare devi allungargli il contratto e blindarli. Altrimenti ti trovi in queste situazioni. Puoi anche decidere di fare il braccio di ferro, di mandarli in tribuna per uno o due anni. Ma è un rischio, che non sempre vale la pena correre”.