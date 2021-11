Lo Monaco: “Alvarez è un calciatore di grande prospettiva, pagherei subito la clausola. E’ un ganador, come dicono gli argentini”

Il Direttore Generale del Messina Pietro Lo Monaco ha parlato a TMW di Julian Alvarez: “Pagherei subito la clausola per Alvarez. È un giocatore che li vale, che ha grande prospettiva. Mi è piaciuto avvicinarlo al Suarez dell’Atletico. È un 2000, ha margini di miglioramento notevolissimi. Farei l’accoppiata con De La Cruz del River”.

Poi ha spiegato: “Morfologicamente non è Lucca, non è la punta centrale imponente fisicamente, lui è un normotipo, si muove su tutto il fronte dell’attacco, dà profondità alla manovra, non dà mai una palla per vinta, persa. È un agonista, un ganador, come dicono gli argentini. Affronta tutte le situazioni di gioco col concetto di vincerle”.