Lo Monaco: “Commisso ha detto no a Mendes che voleva imporgli i suoi giocatori. La soluzione? Ci sono milioni di bravi talenti in giro, bisogna scoprirli e…”

Pietro Lo Monaco, navigato direttore sportivo, attualmente consigliere della FIGC, ha espresso alcune considerazioni sul tema procuratori tanto dibattuto nell’ultimo periodo, tornando anche sull’episodio che ha visto protagonista la Fiorentina nella vicenda con Gattuso e Mendes. Di seguito un estratto delle sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Marte:

“E’ cambiato il sistema. Per tutti. Le regole sono state alterate. Un giocatore che cinque anni fa valeva 12 milioni, ad esempio, oggi ne costa 30 come se niente fosse. Ci sono società, in Serie A, con debiti verso i procuratori da 20-30 milioni di euro: sono follie. Ci vuole una regolamentazione che parta dall’alto”.

Il segreto di Lo Monaco: “Esiste un segreto per ovviare a tutto questo: bisogna essere oculati nell’acquisizione di calciatori, andare a prendere anche chi non ti viene imposto. Ci sono milioni di bravi talenti, in giro: bisogna scoprirli e puntare su chi abbia prezzi diversi rispetto a quelli che il sistema ti impone. Avete visto la storiella della Fiorentina con Gennaro Gattuso, ad esempio? Ecco, il suo agente voleva imporre i propri calciatori e Rocco Commisso non li ha presi”.