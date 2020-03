Lo Monaco: “Domani Consiglio Federale. Si va verso lo spostamento dei campionati, con ripresa dal 5 aprile”

Il consigliere federale Pietro Lo Monaco ha parlato a Tuttomercatoweb in merito all’emergenza Coronavirus nel calcio: “Abbiamo l’obbligo di prendere tutte le precauzioni del caso. Domani si terrà un Consiglio Federale in conference call. Decideremo, credo, di spostare il campionato come richiesto a gran voce da tante componenti. L’orientamento generale è di spostare in avanti i tornei. Sarà un consiglio critico, con tante situazioni da sviscerare. Credo che i campionati riprenderanno dal 5 aprile”.