Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di giovane calciatore belga, Nicolas Raskin, centrocampista classe 2001:

“C’è questo ragazzo che gioca nello Standard Liegi che potrebbe fare al caso del Napoli. Si chiama Nicolas Raskin, è di passaporto belga ed è un 2001. E’ fortissimo ed in più è in scadenza (giugno 2023 ndr), per cui sarebbe un bel colpo. Nei giorni scorsi sia la Salernitana che la Fiorentina hanno chiesto informazioni su di lui”.