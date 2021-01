Lo Monaco: “La Fiorentina non dovrebbe lottare per la salvezza. I problemi non sono solo tecnici”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto su Tuttomercatoweb parlando di Fiorentina: “Ha giocatori di spessore ma se si trova là sotto i problemi sono di natura più complessa e non da addebitare solo alla questione tecnica”.

E su Lazio-Fiorentina: “Ho visto la gara di ieri e quando vedo che su un cross da sinistra un giocatore di un metro e settanta prende palla di testa ad un difensore che gli da’ 15 cm di differenza mi preoccupa, così come nell’azione del gol annullato a Immobile o sul gol del 2-0 con i difensori viola che fanno le belle statuine. O manca o qualcosa a livello caratteriale o a livello di attenzione. L’organico è comunque buono e non dovrebbe essere in lotta per la salvezza”