Lo sbarco a Moena del brasiliano

MOENA – Tutto è pronto per Dodô. Il nuovo terzino destro della Fiorentina sta per sbarcare a Moena; il giocatore prelevato dallo Shakhtar è atteso sulle Dolomiti in tarda mattinata.

Resterà poche ore con la squadra sulle montagne anche perché dopo l’amichevole con la Triestina di domani pomeriggio dovrebbe arrivare il rompete le righe.

Una toccata e fuga la sua che servirà comunque per conoscere i nuovi compagni, l’allenatore Italiano e farsi vedere dai tifosi viola che hanno seguito la squadra in montagna.

Nella seconda parte della preparazione inizierà il vero e proprio inserimento in squadra del brasiliano, che dovrà prendere il posto lasciato libero da Odriozola.