“Lo scambio Gollini-Sirigu non è saltato è solo slittato di qualche ora”

“Lo scambio Gollini-Sirigu non è in dubbio, è slittato solo di qualche ora. Mercoledì dovrebbe essere il giorno delle visite e della firma”. Questo quello che ha ribadito il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio dopo l’uscita di alcune voci, che evidentemente non trovano conferma, su una possibile rottura dell’accordo.

In realtà tutto sarebbe stato definito ormai da giorni, a parte alcuni dettagli che però non dovrebbero di certo compromettere questa operazione messa in piedi da Fiorentina e Napoli con l’avallo dell’Atalanta.