Lo scatto decisivo verso la svolta della partita: Kouamé hombre vertical

Elettrico, rapido, leggermente impreciso ma incredibilmente decisivo. La Fiorentina ha finalmente trovato la sua arma in più sugli esterni, anzi, sarebbe meglio dire “riscoperto”. Nel nuovo ruolo di esterno d’attacco, Christian Kouamé dà il meglio di sé e lo ha fatto anche nella partita di ieri contro la Juventus.

La Nazione commenta la sua prestazione: l’ivoriano è sempre attento per aspettare il momento giusto, fiutare la preda e scattare in verticale. Ed è proprio ciò che è successo in occasione del gol, quando sfrutta il pallone datogli da Sottil e supera Perin dopo circa 35 metri palla al piede. Kouamé va sotto la Fiesole, festeggia, abbraccia Ikoné. Si è definitivamente ritrovato.