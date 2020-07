Lo scatto di Juric: è lui il grande favorito per la panchina della Fiorentina?

La conquista ormai quasi matematica della salvezza ha aperto di fatto ufficialmente la costruzione del futuro viola e così è successo che Ivan Juric è passato da un rinnovo ormai certo col Verona ad un temporeggiamento sospetto. Oltre ad una firma che ancora non è arrivata, ieri il presidente gialloblu Setti ha ammesso che il tecnico si sta prendendo del tempo per fare delle valutazioni: evidente quindi come su di lui ci sia il pressing anche di altri club, Fiorentina su tutti. Il contratto del croato scade a fine stagione infatti e liberarsi dal Verona sarebbe dunque semplice: sul piatto in questo momento c’è il programma che ha in mente Commisso per l’immediato futuro. A Firenze Juric ritroverebbe subito Amrabat, suo braccio destro fondamentale in questa stagione, oltre ad una progettualità estesa magari su più anni e con mire europee. Nel giro di pochi giorni dovrebbe arrivare anche la sua risposta ma ad oggi, Juric resta probabilmente il tecnico di Serie A più vicino alla panchina viola.

