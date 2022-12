Lo scenario che potrebbe portare via Cabral altrove è realistico. Uno scambio a tre dai contorni economici da stabilire

Lo scenario che potrebbe portare Cabral (in prestito) dalla Fiorentina alla Sampdoria e più che realistico. Lo si legge stamani su La Nazione.

La squadra blucerchiata è in forte difficoltà in attacco (Caputo se ne andrà a Empoli, Quagliarella è infortunato) ed ha già chiesto con insistenza Zurkowski ai viola. L’attaccante brasiliano e il centrocampista polacco potrebbero rientrare con Sabiri dall’altra parte, in un largo scambio con contorni economici tutti da stabilire.

La partenza di Cabral potrebbe anche significare ‘promozione’ di Kouame come centravanti, si legge ancora sulla fonte citata. Mentre Sabiri potrebbe essere utilizzato in diversi modi da Italiano, visto che ha già giocato da seconda punta, esterno alto e trequartista.