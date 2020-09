Lo scenario “impossibile” per il sogno offensivo di Iachini: e la Fiorentina temporeggia

Un bell’enigma quello che la Fiorentina deve risolvere per l’attacco: scommettere ancora su Vlahovic e Cutrone o cercare un altro attaccante più esperto? E che fare, in quest’ultimo caso, con i due giovani presenti in rosa? Di sicuro Iachini le sue preferenze l’ha espresse e una di queste si chiama Arkadiusz Milik, profilo ad oggi irraggiungibile per la Fiorentina, per ingaggio e prospettive europee dei club che lo cercano. Un unico, piccolo, spiraglio potrebbe aprirsi solo con uno stop al giro di mercato che coinvolge Dzeko: se la Juve prenderà Suarez, lasciando dunque il bosniaco a Roma, allora i giallorossi difficilmente andranno su Milik, che da Napoli vuole andarsene in tutti i modi. Per il polacco si era parlato proprio di Juve e Roma ma le caselle dell’attacco dei due club potrebbero già essere occupate, come detto. Ecco allora che in Italia la Fiorentina potrebbe in tal caso diventare una soluzione ma come comprensibile, lo stesso attaccante aspetta una soluzione di maggior appeal, anche dall’estero. Un sogno “impossibile” dunque almeno per ora ma che risolverebbe senza dubbio l’enigma offensivo viola: ecco perché la Fiorentina temporeggia, in attesa magari che qualche prospettiva complessa diventi magicamente realizzabile, così da non accontentarsi necessariamente di ciò che c’è ora in vendita.

