Lo sfogo di Sconcerti: “Sorpreso che non si sia parlato della Fiorentina. Nell’informazione c’è una dittatura della popolarità in base al peso commerciale delle squadre”

L’ex dirigente della Fiorentina e oggi noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato anche della squadra di Vincenzo Italiano nel corso dell’intervento a TMW Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: “Per la Roma sono tre punti importanti per la classifica perché permettono di superare tre squadre importanti. Afena-Gyan è una bella scommessa. La Roma mi sembra migliore delle quinte, all’altezza della Juventus e sullo stesso piano della Fiorentina. Sono molto sorpreso che non si sia parlato della Viola perché nella nostra informazione c’è una dittatura della popolarità in base al peso commerciale delle squadre. Parlare della sconfitta di una squadra e non della vittoria dell’altra falsa la partita”.