Lo sfogo di Valcareggi: “Sono stato fatto fuori da Lady Radio per via del mio pensiero su Vlahovic”. La risposta: “Ci ha manifestato l’idea di smettere e abbiamo accettato serenamente la sua decisione”

Il mondo dell’etere legato alla Fiorentina è stato scosso da un piccolo terremoto. Ad ‘innescarlo’ per così dire, ci ha pensato il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, colonna storica di Lady Radio, una delle emittenti di riferimento a Firenze.

Valcareggi ha scelto la televisione per lanciare il suo sfogo personale. All’interno della trasmissione 30esimo Minuto di Toscana TV ha detto: “Non andrò più a Lady Radio perché sono stato fatto fuori. Sono venuto via io, ma sono stato messo nelle condizioni di andarmene. E questo proprio per Vlahovic che ho difeso in maniera energica. La radio mi ha dimissionato, me l’ha fatta pagare. Hanno già il sostituto che è Claudio Piccinetti ma io ci sono rimasto male, perché non andarci più, ed è definitiva questa scelta, mi costa”.

All’interno di Lady Radio non c’è la volontà di andarci giù pesante e replicare a queste accuse. “Furio ci ha manifestato l’idea di smettere di lavorare con noi – ha specificato il responsabile della redazione sportiva, Mario Tenerani – Non è la prima volta che interrompe la sua collaborazione. Ma questa è casa sua. La radio ha accettato serenamente la sua decisione”.