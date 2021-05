Lo sfogo di Vigorito: “Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud, si manda Mazzoleni al Var. Non sa nemmeno guardare la tv”

Durante Benevento-Cagliari, ai padroni di casa è stato prima concesso e poi tolto un calcio di rigore per un fallo di Asamoah su Viola. Il presidente dei campani, Oreste Vigorito, si è sfogato a Sky Sport al termine della partita.

Queste le sue parole: “Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud si manda Mazzoleni al Var, ormai è diventato il suo incarico. Non ho mai detto nulla sugli arbitri in 15 anni e sostenevo il Var, ma stanno col c**o al caldo per giustificare le loro c*****e. Ci rimettiamo un anno perché Mazzoleni, col c**o sulla panchina, non sa nemmeno guardare la TV. Non ho mai detto un c***o, questi signori devono uscire dal calcio. Sapete cosa ha detto l’arbitro a Viola? Che il tocco era leggero. Non le pare strano che dopo sette giorni il tocco, lo stesso tocco dato domenica a Osimhen, sia diventato un tocco leggero? Una volta dicono che il tocco è intenso e una volta che non lo è è si giustificano gli arbitri. Noi non stiamo a raccogliere i c******i! I falli sono falli!”.