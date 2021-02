Lo sguardo attento su Udinese-Fiorentina di Commisso dagli USA. A marzo inizia la riprogrammazione per la prossima stagione

La Fiorentina è pronta a giocare a Udine con un minimo di certezza di classifica in più rispetto alle scorse giornate. Ma come riferisce l’edizione odierna de La Nazione avrà alcuni sguardi attenti puntati su di sé tra i quali, ovviamente, quelli del presidente Rocco Commisso dagli USA. Secondo quanto riferisce il quotidiano il patron viola potrebbe tornare in Italia verso la seconda metà di marzo per iniziare la famosa programmazione, con molti contratti in scadenza a giugno, tra cui tutti e tre gli allenatori Prandelli, Iachini e Montella a libro paga. La quantità degli interventi del patron dipenderà anche dai prossimi risultati. Commisso farà poi le sue scelte personali prediligendo chi nel club che ha mostrato senso di appartenenza. Inoltre c’è un tabù da rompere: dal ritorno di Cesare Prandelli, i viola non hanno mai bissato una vittoria nella sfida successiva. Per questo motivo la gara della Dacia Area contro l’Udinese potrebbe essere l’occasione giusta per migliorare il dato in questione.