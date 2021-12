Lo show di Italiano con Milenkovic: “Potevamo essere 70-1. Poi è colpa dell’allenatore se perdiamo”

Minuto numero 59 di Fiorentina-Sampdoria, Riccardo Sottil si fa 40 metri di campo a tutta velocità e si presenta da solo davanti ad Audero, mettendo la palla però fuori.

E’ in quel momento che il tecnico viola, Vincenzo Italiano, si lascia andare a un vero e proprio show. Si gira verso Nikola Milenkovic, seduto in panchina vicino a lui e gli dice (parole riportate da DAZN): “Potevamo essere 70-1, siamo solo con due gol di vantaggio. Poi è sempre colpa dell’allenatore se alla fine perdiamo”.

Il difensore serbo ride, del resto non può fare altrimenti davanti ad una frase, estrema se vogliamo, ma che è profondamente vera. Questa Fiorentina costruisce molto e, in alcune gare, come quella di Empoli, commette errori sotto porta che poi costano cari. E su quegli errori un allenatore c’entra poco, anche se, c’è da dirlo, nella trasferta empolese la critica non ha sottolineato questo aspetto, ma si è concentrata sui cambi fatti dallo stesso Italiano nelle fasi finali del match.