Lo smart working di Prandelli: Così il tecnico allena la sua Fiorentina da casa

La positività al Covid-19 ha rovinato i piani della Fiorentina e di Cesare Prandelli, che si è dovuto allontanare forzatamente dai suoi giocatori. In un momento così delicato, una notizia del genere proprio non ci voleva. Nonostante la lontananza, l’allenatore della Viola sta lavorando in smart working.

In che modo? Prandelli sta seguendo gli allenamenti della sua squadra da casa, grazie ad un sistema di telecamere posizionate sul campo. Di solito, vengono usate per nozioni di tipo tattico: adesso però, sono sfruttate per inviare le immagini a Prandelli in tempo reale. Così da permettergli di assistere per intere a tutte le sedute di allenamento. Al posto suo in campo, invece, c’è il suo vice, Gabriele Pin, che al termine di ogni allenamento fa una relazione completa e dettagliata. L’allenatore della Fiorentina, che è asintomatico, si tiene in contatto con i suoi giocatori sia prima che dopo l’allenamento per mantenere saldo il rapporto a tre giorni da una partita importantissima.