“Lo snodo chiave per il Milan è l’incontro con la Fiorentina, test delicatissimo. I viola giocano bene e ti fanno correre”

L’ex centrocampista del Milan, Giorgio Biasiolo, vede la partita contro la Fiorentina, in programma nel prossimo weekend, come quella fondamentale per il campionato dei rossoneri.

“Lo snodo chiave è il prossimo, contro la Fiorentina a San Siro – sono le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport – Domani probabilmente l’Inter vincerà a Bologna e tornerà prima, ma se i rossoneri batteranno la squadra di Italiano tutto rimarrà aperto comunque”.

E ancora: “Sarà un test delicatissimo: i viola giocano bene e in campo ti fanno correre, ricordiamoci che la prima sconfitta del Milan in questo campionato è arrivata a Firenze…”.