Lo Spalletti…Lupus in fabula! Ecco il “problema viola” che può diventare un’equazione che riempie tutta la lavagna

Lupus in fabula. L’interpretazione più “colta” della locuzione latina lo fa risalire alla credenza degli antichi romani, per cui l’essere visti dal lupo, portasse alla perdita della parola. Un po’ quello che succede a Luciano Spalletti ogni qual volta che viene nominata la parola “Fiorentina” all’ex allenatore della Roma. In una recente intervista a Sky Sport il tecnico di Certaldo è stato sollecitato da David Pizarro proprio sull’argomento. Spalletti neanche gira intorno alla domanda; la evita proprio parlando del suo rapporto col centrocampista cileno che ha fatto innamorare anche Firenze. I colleghi non ci stanno e “punzecchiano” nuovamente il tecnico toscano. “Da simpatizzante viola, dico che alla Fiorentina hanno capito che per fare questo matrimonio ci sarebbe un problema e menomale si sono accorti solo di quello”, dichiara sorridendo il buon Luciano.

Ebbene, Spalletti prima di rispondere alla domanda sulla Fiorentina si era soffermato sul fatto che per lui non conta il progetto o i soldi da spendere sul mercato, tanta è la voglia del tecnico ex Roma e Inter di tornare in panchina. E allora dov’è il problema? Nel caso di Luciano Spalletti quest’ultimo, potrebbe davvero essere un’equazione che riempie tutta la lavagna. Negli ultimi giorni Commisso si è espresso in modo chiaro sul concetto del fatturato e Spalletti attualmente percepisce un ingaggio da favola dalla società nerazzurra: 4,5 milioni di euro fino a giugno 2021. Senza contare il fatto che la Fiorentina potrebbe ritrovarsi a pagare anche la buonuscita se l’Inter si rifiutasse di concederla a Spalletti. Rocco Commisso potrà spendere sul mercato, ma aumentare a dismisura (e tutto insieme) il monte ingaggi potrebbe rivelarsi un boomerang.