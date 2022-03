Lo spauracchio Arnautovic: un bel test di differenza con l’andata per la difesa viola

“All’andata mancava Arnautovic, per quello abbiamo perso! Non vedo perché non possa rientrare”. Così Sinisa Mihajlovic ha di fatto rilanciato Marko Arnautovic, reduce da un’assenza per Covid che ha interrotto la sua mini striscia di reti, 2 allo Spezia e 1 alla Salernitana nell’ultimo mese. Sarà lui la principale differenza con l’avversario che la Fiorentina si troverà di fronte rispetto alla gara d’andata. L’austriaco è stato l’elemento clou del mercato estivo rossoblu e ha risposto fin qui con 9 gol in campionato e 1 in Coppa Italia. Con lui il Bologna cambia pelle e acquisisce più peso offensivo: dovrebbe toccare sempre a Igor e Milenkovic opporglisi. Una sfida non banale per i due, che però nelle ultime settimane hanno fatto la voce grossa sia con Vlahovic che con Simeone.