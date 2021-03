Lo specchio di una stagione deludente: la Fiorentina rischia di non mandare nessun giocatore agli Europei con l’Italia

Mancano esattamente cento giorni agli Europei e Roberto Mancini si prepara a fare le scelte definitive per stilare la lista dei 23 che parteciperanno alla manifestazione. Un qualcosa che, più o meno indirettamente, va anche a legarsi alla situazione della Fiorentina.

Il rischio infatti è che nessun giocatore viola faccia parte dei convocati del ct. Gli unici due candidati, Biraghi e Castrovilli, sembrano finiti fuori dai radar dell’ex allenatore tra le altre della Fiorentina. Il primo è oscurato da Emerson Palmieri e Spinazzola, attualmente in netto vantaggio per trovare un posto nella comitiva. Quanto a Castrovilli, la giovane età e la recente esplosione lo ponevano comunque tra gli outsider, ma la stagione in generale non brillante potrebbe non aiutarlo a scalare posizioni.

Vedremo dunque cosa succederà da qui a fine stagione, ma la Fiorentina rischia davvero di non essere rappresentata ai prossimi Europei almeno per quanto riguarda la maglia azzurra. Situazione che, indubbiamente, rifletta l’annata a dir poco deludente della società di Rocco Commisso.