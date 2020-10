C’è uno spettatore particolare sugli spalti del Bentegodi, dove si stanno affrontando Hellas Verona e Genoa. Come postato su Instagram, è presente Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che nella scorsa stagione ha vestito la maglia degli scaligeri. Un’occasione per salutare i vecchi compagni di squadra e Juric, che in estate è stato vicino a diventare il nuovo tecnico viola.

