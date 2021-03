Lo Spezia affossa il Cagliari e raggiunge la Fiorentina: sardi ancora a – 7 dai viola Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il primo anticipo del sabato di Serie A: allo Stadio Picco lo Spezia ospitava il Cagliari di Semplici in una vera e propria sfida salvezza. Al termine dei 90 minuti, nonostante il netto divario tecnico sulla carta tra le due squadre, a trionfare sono proprio i padroni di casa: 2-1 il risultato finale.

Succede tutto nella ripresa. Nella prima mezzora i liguri trovano il doppio vantaggio: prima Piccoli al 49′ e poi Maggiore all’80’ mettono in discesa la sfida per gli uomini di Vincenzo Italiano. Negli ultimi minuti il Cagliari prova l’assalto finale e trova solo il gol della bandiera con Pereiro all 82′. Clamoroso errore dell’ex Fiorentina Simeone, che pochi minuti dal novantesimo si mangia una ghiotta occasione a pochi metri dalla linea di porta.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Roma, Napoli* 50, Lazio* 46, Sassuolo 39, Verona 38, Bologna 34, Udinese 33, Sampdoria 32, Genoa 31, Fiorentina, Spezia 29, Benevento 26, Torino 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15. (* una partita in meno)