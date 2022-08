Lo Spezia in cerca dell’intesa sull’ingaggio con Dragowski. Accordo raggiunto con la Fiorentina: i dettagli

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, lo Spezia sta lavorando per chiudere l’acquisto di Bartomej Dragowski dalla Fiorentina. Dopo che il portiere (ormai ex) spezzino Provedel ha sostenuto questa mattina le visite mediche con la Lazio, il club ligure sta cercando l’accordo sull’ingaggio: offerto un triennale a circa 800mila euro netti a a stagione, mentre il portiere chiede uno stipendio superiore al milione.

Non è in discussione l’accordo con la Fiorentina, raggiunto con un’offerta da 2 milioni più 1 di bonus e il 50% sulla futura rivendita. Nuovi contatti attesi nelle prossime ore per chiudere.