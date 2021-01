Lo Spezia può parlare americano: un colosso dell’informatica sarebbe interessato al club

La Serie A sempre più in mano straniere. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbe un interessamento da parte di imprenditori statunitensi per l’acquisizione dello Spezia. Il gruppo in questione è riconducibile al colosso americano Dell, leader mondiale nella produzione di computer. Dal luglio dello scorso anno, il gruppo è diventato il terzo produttore al mondo di PC e, a quanto pare, il proprietario vorrebbe investire nel mondo del calcio.

Dopo Friedkin alla Roma, Knaster al Pisa e non solo, ecco che un altro club italiano potrebbe diventare a stelle e strisce. Commisso non è più solo ormai.