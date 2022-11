Lo Spezia “rassicura” sulle condizioni di Dragowski: ecco la reale entità dell’infortunio

Tutti avevamo temuto il peggio. Viste le immagini in presa diretta, è stato davvero terribile lo scontro di gioco dal quale l’ex portiere della Fiorentina ha avuto la peggio. Per fortuna, però, sono già state escluse fratture di tipo osseo alla caviglia dell’estremo difensore polacco. Il suo club, con una nota ufficiale, ha chiarito la vera entità dell’incidente del giocatore che comunque sarà costretto a privarsi del Mondiale:

“Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Bartłomiej Drągowski, infortunatosi in occasione della sfida contro il Verona, hanno escluso fratture ossee e hanno evidenziato una lussazione della caviglia destra per la quale è stato necessario intervenire con una prima immobilizzazione dell’arto. Il calciatore è stato sottoposto questa mattina a valutazione ortopedica, ma esami più approfonditi potranno essere eseguiti solo in seguito alla stabilizzazione del quadro della caviglia infortunata”.